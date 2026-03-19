Indizi da Vanoli per Rakow-Fiorentina: "Balbo ci ha dato mano, ecco chi può sostituire Fagioli"

Nelle scorse ore la Fiorentina ha parlato dalla sala stampa di Sosnowiecz, in Polonia, in vista della partita di domani alle ore 18:45 sul campo del Rakow, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. E, come da consuetudine, ha presenziato l'allenatore Paolo Vanoli.

A Vanoli è stato chiesto anche qualche 'indizio' su chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani lato viola per Rakow-Fiorentina (la partita d'andata è finita 2-1 in favore dei toscani). Come per esempio Kean, oggetto dei principali dubbi a proposito delle sue condizioni fisiche: "Moise è venuto in panchina con noi a Cremona e vuol dire che era disponibile. La mia intenzione era fargli fare del minutaggio, ma alla fine Ranieri aveva i crampi e non ho potuto fare l'ultima sostituzione. Decidiamo domani se dall'inizio o entrando, ma è pronto per giocare".

Dovrebbe riposare Fagioli, ma chi è il più adatto a sostituirlo da regista? Risponde così Vanoli: "In rosa non abbiamo nessuno con le sue caratteristiche, ma c'è chi può sostituirlo in modo diverso. Può farlo Ndour, così come Mandragora che la partita d'andata l'ha giocata molto bene davanti alla difesa, a livello tattico. Difficile avere una fotocopia, ogni giocatore interpreta diversamente il ruolo. Ndour per esempio dà più interdizione rispetto a Fagioli, conta sempre l'equilibrio. Credetemi, qualsiasi giocatore metta in ogni posizione, mi dà sempre il massimo".

Gosens è stato convocato, ma appare difficile che venga rischiato dal 1'. Anche questo è stato chiesto a Vanoli, che ha così ribattuto: "Robin fortunatamente sta bene ed è in gruppo con noi, domani può essere un'alternativa. È in crescita e sappiamo quanto importante sia nello spogliatoio. In quel ruolo (terzino sinistro, ndr) Balbo ha dimostrato di poterci dare una grossa mano. E poi abbiamo anche Parisi o Harrison".

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