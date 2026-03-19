Fiorentina, Vanoli: "Fabbian deve adattarsi. Crystal Palace? Per il trofeo ci siamo anche noi"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 della sua squadra sul campo del Rakow nel ritorno degli ottavi di Conference League: "All'inizio abbiamo fatto fatica a capire che partita andava fatta perché provavamo a palleggiare ma con questo campo era impossibile. Questo ci ha messo in grossa difficoltà, poi nel secondo tempo abbiamo preso subito gol ma ultimamente reagiamo molto bene. Era una partita che non era facile, soprattutto a due giorni da una partita che era la più importante, in campionato. I ragazzi hanno dimostrato che volevano a tutti i costi passare il turno. Dobbiamo avere questo spirito, per salvarci ma anche per portare avanti il percorso in Conference League".

Cosa vi è mancato in partenza?

"Mi aspettavo che avremmo interpretato in maniera diversa il primo tempo, ma nel secondo abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo sofferto ma è normale in campo internazionale, ci sono anche gli avversari".

Ci racconta cos'è successo al momento dell'uscita di Kean?

"Lui è un esempio di ciò che dicevo perché non riuscivamo a trovarlo in profondità. Quando è uscito era arrabbiato ma per me è importante perché dimostra la sua voglia. Dopodiché sono io l'allenatore e stasera ha fatto 60 minuti, poi ci sarà la Nazionale".

Vede punti in comune tra Jagiellonia e Rakow?

"Boniek mi aveva detto che il calcio polacco era in crescita. Ci sono individualità. Però io guardo i miei giocatori".

Una mano ve l'ha data la panchina.

"Le scelte sono state dettate anche un po' dalle circostanze. Gosens aveva preso la botta a Cremona e ora ho Parisi e Balbo che possono fare quel ruolo. Harrison può giocare a sinistra o a destra, mi serviva per fare tutto il binario che secondo me ha fatto molto bene. Ma chi arriva da un campionato straniero all'inizio va bene, poi è molto tattico e diventa più difficile. Per noi però è un giocatore intenso ed affidabile. Parisi con Dodo stanno facendo bene in coppia. Poi faccio un appello".

Quale?

"Mi ha chiesto Piccoli di dire che il gol è suo".

Della prestazione di Fabbian che ne dice?

"Come tutti i giocatori arrivati si deve adattare. Ma ha delle potenzialità importanti ma deve trovare il modo di fare la mezzala. Dopo venti minuti oggi abbiamo dovuto cambiare la pressione. Ma siamo contenti perché in Europa abbiamo bisogno di tutti e lui piano piano deve trovare la convinzione giusta. Sarà importante per noi".

E del Crystal Palace che ne pensa?

"Sono contento quando arriverà il momento di studiarlo. Sappiamo che puntano a questo trofeo però ci siamo anche noi".