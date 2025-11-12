Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Sfida che mi motiva e che non mi fa paura. Servirà lucidità e lavoro"

Da poco meno di una settimana Paolo Vanoli è subentrato al posto di Stefano Pioli ed è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo aver guidato già la squadra nella trasferta di Marassi contro il Genoa e pareggiata per 2-2, il tecnico viene oggi presentato all’interno del ‘Wind3 Media Center’ del Rocco B. Commisso Viola Park. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 17:58 - inizio della Conferenza Stampa

Come mai è una sfida?

"Voglio iniziare a fare le condoglianze ad Amir perché ha avuto una perdita importante (il padre, ndr). Perché una sfida? Perché so cos'è Firenze e so che la società ha dimostrato di avere una grande crescita. Queste sfide mi motivano, mi danno energia, ma soprattutto non mi fanno paura. So che la strada sarà lunga e difficile ed è per questo che dovremo essere lucidi. Per uscire da questa situazione servirà tempo, sacrificio e lavoro. Lasciamo stare il mercato di gennaio. Ho sentito molte cose sulla preparazione estiva: non mi voglio paragonare a una persona che qua ha fatto cose per il bene della Fiorentina (Pioli, ndr), parlare di questo o del mercato non sarebbe corretto. Pensiamo alla prossima partita, che sarà per noi importante e difficile".

È possibile avere una Fiorentina da salvezza in campionato e da big in Europa?

"Noi dobbiamo lavorare di partita in partita. Il campionato ha un obiettivo diverso, mentre la Coppa ha un altro obiettivo. Adesso l'errore è pensare a cosa possiamo fare. Noi dobbiamo fare piccoli passi: in campionato pensiamo al campionato, in Coppa alla Coppa. Diamoci piccoli traguardi, altrimenti richiamo di "uscire". Io ai giocatori ho detto che siamo in fondo alla classifica e che adesso dobbiamo metterci sotto, io in primis. Una prima risposta l'ho avuta a Genoa, ma dobbiamo continuare a giocare. Io sono stato in squadre vincenti e lì c'era l'umiltà del vincente, non la supponenza del vincente. Questo posto, il Viola Park, che a me emoziona, deve diventare un mezzo per arrivare a vincere, per dare tutti qualcosa in più. È inutile guardarci indietro, guardiamo avanti. Ecco perché non guardo il mercato".

Nell'ultima settimana si è visto alcune scelte discutibili dei giocatori sui social: come si costruisce la mentalità e in quanto tempo?

"Dobbiamo insegnare anche come comportarsi. I giocatori sono ragazzini, che ogni tanto sbagliano perché sono dentro ad un 'Grande Fratello'. Quando ci sono errori dobbiamo semplicemente prendere il giocatore, farlo sedere e dirgli come comportarsi. Anche quella dev'essere una crescita: capire perché un ragazzo fa un determinato errore".