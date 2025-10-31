Florenzi: "Non mi aspettavo le difficoltà della Fiorentina, mi dispiace molto per mister Pioli"

Intervenuto a margine dell'evento "Giovani e Memoria - Nostalgia di futuro" organizzato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il doppio ex Alessandro Florenzi ha parlato così della sfida di domenica tra Milan e Roma all'Olimpico:

"È stato un inizio di stagione davvero molto esaltante per entrambe le squadre. Forse la Roma sta facendo qualcosina di più rispetto alle aspettative: ce n’erano meno e ha avuto un grande inizio di stagione. Sarà una bella partita, ci divertiremo. Della Roma mi ha stupito sicuramente la partenza. Non è facile assimilare quello che chiede un tecnico come Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia tattico. Perché richiede grande impegno, tanti uno contro uno, uno sforzo atletico notevole, e non è certo semplice immagazzinare questi concetti dopo appena una preparazione estiva. Quando poi hai giocatori forti in attacco puoi fare bene. E la Roma, secondo me, ha tanti giocatori forti nel reparto offensivo. Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia: quando ce l’hanno, è sempre tutto diverso. E quando c’è Dybala è tutta un’altra cosa. Prima punta, seconda punta, esterno: dove lo metti sta bene, ed è davvero forte".

Florenzi ha poi parlato anche delle difficoltà della Fiorentina di mister Stefano Pioli, suo allenatore al Milan: "Non mi aspettavo queste difficoltà, perché conosco lui, la sua storia, il suo staff. Conosco l’umanità di un allenatore forte. Vedere la Fiorentina in difficoltà mi dispiace molto, soprattutto per Pioli", le sue dichiarazioni riportate dal sito del Corriere dello Sport.