TMW
Fognini dopo Inter-Napoli: "Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole"
TUTTO mercato WEB
Fabio Fognini, parlando ai microfoni di TMW a margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova, ha detto la sua su Inter-Napoli, da tifoso nerazzurro: "Ieri ero allo stadio, mi sono girate le scatole. Son sincero. Lo sport è così, vince chi merita di vincere. Da ligure son genoano. Sarei dovuto venire a Pegli quando c'era la fiaccola qui a Genova, non ce l'ho fatta. Però seguo sempre con piacere, chissà se ora avrà un po' di tempo in più per tornare allo stadio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Spezia, ultimatum a Bohinen: il centrocampista deve dire sì entro giovedì. O si virerà su altri nomi
Serie C
Pronostici
Calcio femminile