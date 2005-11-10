Francia, Zidane: "Ci è mancato il secondo gol, forse meritavamo qualcosa in più"

Zinedine Zidane, ct della Francia, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo l'1-1 contro l'Italia in Nations League: "Abbiamo avuto difficoltà negli ultimi metri, abbiamo fatto bene con la palla nei primi 60/70 e poi faticato a prendere la profondità. All'inizio del secondo tempo l'abbiamo fatto meglio e dopo il primo gol ci è mancato il secondo per stare più tranquilli. Poi l'Italia è sempre così: non molla mai, contro la Truchia ha giocato meglio e stasera ha fatto anche bene".

E' mancata la stoccata finale

Prosegue l'ex fantasista: "Abbiamo avuto le opportunità per fare il secondo, quando ce le hai nel calcio le devi sfruttare. Sono contento comunque di quello che i giocatori hanno fatto stasera".

L'Italia non lo ha sorpreso

In chiusura: "Mi aspettavo questo, l'Italia ha fatto la sua gara: difensivamente bravi come sempre e poi hanno due/tre giocatori che possono fare la differenza. Mi aspettavo una gara difficile, ma forse meritavamo di più".