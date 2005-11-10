Inter, oggi test con il Lumezzane: spazio a Spence, prudenza per Dimarco e Calhanoglu

Niente normale allenamento questa mattina per l'Inter. Alle 11, ad Appiano Gentile, la squadra di Cristian Chivu affronterà infatti il Lumezzane, formazione che milita nel Girone A di Serie C. Un test utile - scrive La Gazzetta dello Sport - per mettere nelle gambe novanta minuti a una settimana dalla ripresa ufficiale del campionato e per verificare le condizioni dei giocatori rimasti a disposizione durante la sosta per le Nazionali. La preparazione nerazzurra è ripartita cinque giorni fa, inevitabilmente a ranghi ridotti, considerando gli undici nazionali ancora impegnati in giro per il mondo.

Spence avrà spazio

Tra i giocatori più attesi c'è Djed Spence. L'esterno inglese dovrebbe sicuramente scendere in campo contro il Lumezzane, sfruttando l'amichevole come una sorta di prova generale in vista del possibile debutto ufficiale con l'Inter. Dopo aver completato il percorso di recupero, Chivu potrà così valutarne ritmo, condizione e inserimento nei meccanismi della squadra prima della ripresa.

Dimarco e Calhanoglu, possibile gestione

Maggiore prudenza potrebbe invece essere utilizzata con Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Entrambi sono sulla via del completo recupero, ma lo staff nerazzurro potrebbe decidere di non correre alcun rischio in una semplice amichevole. La decisione definitiva sarà comunque presa da Chivu soltanto nelle ore immediatamente precedenti alla partita. La sfida contro il Lumezzane si disputerà a porte chiuse e non sarà trasmessa da alcuna emittente. Per l'Inter sarà soprattutto un'occasione per aumentare i carichi e avvicinarsi gradualmente al ritorno delle gare ufficiali.