Italia, Bastoni: "Bravi a non mollare, serve equilibrio anche dopo partite come questa"

Il centrale dell'Italia Alessandro Bastoni, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha commentato così l'1-1 in Nations League contro la Francia: "Sapevamo che venire qua sarebbe stata durissima, per i grandi giocatori che hanno. Sapevamo di venire qua a soffrire e l'abbiamo fatto benissimo: nel primo tempo, nonostante questa sofferenza, credo che le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. Abbiamo preso gol, ma siamo stati bravi a non mollare: una squadra fragile avrebbe potuto magari incassare un po' il colpo, invece siamo andati avanti a giocare e il fatto di uscire da qua con qualche rimpianto la dice lunga sulla serata di stasera".

Il difensore dell'Inter prosegue: "Serve ancora pazienza, sarà una strada lunga e capiteranno ancora giornate storte: l'importante è avere fiducia. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile, contro la Francia o contro l'ultima del ranking non deve cambiare nulla, nella nostra testa e nelle nostre gambe. Abbiamo grandissimo entusiasmo, sia nelle cose belle che in quelle brutte serve equilibrio e lo ripeto anche dopo stasera".

Chiusura sull'aspetto che più gli è piaciuto: "La capacità di soffrire tanto, spesso la punta centrale e gli esteri erano a 5 metri da me. Questo dà a noi una forza incredibile. Mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito, non abbiamo mollato nonostante l'euforia che ci fosse allo stadio. Tutto il gruppo merita questo elogio, ma sarà un percorso lungo e vogliamo andare avanti così".