Atalanta, Carnesecchi ha rinnovato negli scorsi mesi. Contratto fino al 2030

Atalanta, Carnesecchi ha rinnovato negli scorsi mesi. Contratto fino al 2030TMW
Andrea Losapio
Marco Carnesecchi ha una scadenza lunga con l'Atalanta. Il portiere ha rinnovato intorno al termine della scorsa stagione ed è stato un premio per le buone prestazioni, con un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro - prima ne guadagnava circa 800 lordi. La nuova scadenza è al 30 giugno del 2030, che lo pone come un obiettivo quasi irraggiungibile per chi, come la Juventus, lo aveva seguito negli scorsi mesi con diversi osservatori a ogni partita nerazzurra. Forse anche per questo non c'è stato un assalto deciso in estate, preferendo poi puntare su Vicario.
Lungo termine
L'Atalanta chiede tra i 40 e i 50 milioni per il proprio estremo difensore, reduce da un inizio di campionato brillante. Soprattutto in confronto ai suoi compagni di squadra, non propriamente al top della condizione, Carnesecchi è stato quasi sempre il migliore in campo della propria squadra, legittimando la sua crescita già molto chiara nel corso delle ultime stagioni. Davanti, in Nazionale, c'è l'intoccabile Gianluigi Donnarumma ed è difficile pensare di scalzarlo.
Solo offerte altissime
Dovesse continuare così, nella prossima estate potrebbe finire nel mirino di alcune big di Premier. L'Atalanta non ha bisogno di vendere e valuterà solo proposte in linea con le proprie aspettative.