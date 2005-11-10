Atalanta, Carnesecchi ha rinnovato negli scorsi mesi. Contratto fino al 2030

Marco Carnesecchi ha una scadenza lunga con l'Atalanta. Il portiere ha rinnovato intorno al termine della scorsa stagione ed è stato un premio per le buone prestazioni, con un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro - prima ne guadagnava circa 800 lordi. La nuova scadenza è al 30 giugno del 2030, che lo pone come un obiettivo quasi irraggiungibile per chi, come la Juventus, lo aveva seguito negli scorsi mesi con diversi osservatori a ogni partita nerazzurra. Forse anche per questo non c'è stato un assalto deciso in estate, preferendo poi puntare su Vicario.

Lungo termine

L'Atalanta chiede tra i 40 e i 50 milioni per il proprio estremo difensore, reduce da un inizio di campionato brillante. Soprattutto in confronto ai suoi compagni di squadra, non propriamente al top della condizione, Carnesecchi è stato quasi sempre il migliore in campo della propria squadra, legittimando la sua crescita già molto chiara nel corso delle ultime stagioni. Davanti, in Nazionale, c'è l'intoccabile Gianluigi Donnarumma ed è difficile pensare di scalzarlo.

Solo offerte altissime

Dovesse continuare così, nella prossima estate potrebbe finire nel mirino di alcune big di Premier. L'Atalanta non ha bisogno di vendere e valuterà solo proposte in linea con le proprie aspettative.