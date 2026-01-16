Franco Vazquez torna a casa: accordo col Belgrano dopo la risoluzione con la Cremonese

Il Belgrano - scrive Olé in Argentina - ha chiuso l’accordo per il ritorno di Franco Vazquez, a 14 anni dall’addio del trequartista. L’italo-argentino si è separato dalla Cremonese in modo consensuale e ha definito il rientro al Pirata come svincolato, firmando fino a dicembre 2026. El Mudo era partito nel 2012 verso il Palermo per 4,5 milioni di euro, dove fu compagno peraltro di Paulo Dybala.

Nel corso della sua carriera Vazquez ha giocato anche con Rayo Vallecano, Siviglia e Parma, prima di approdare alla Cremonese a metà 2023. Con i grigiorossi ha segnato 15 gol in 90 partite, gli ultimi tre nell’attuale Serie A.