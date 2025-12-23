Frattesi resta oggetto del desiderio della Juventus. Che con l'Inter può giocarsi il jolly Muharemovic

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter continua ad essere avvolto dai punti interrogativi. Il giocatore, minutaggio alla mano, è scivolato ancora più indietro nelle gerarchie nerazzurre del centrocampo e proprio per questo a gennaio potrebbe chiedere di trovare un'altra sistemazione.

E la Juventus, imboccata da Luciano Spalletti, in questo senso è molto attenta alla situazione. Autore di 7 gol in 22 gare con la maglia dell'Italia sotto la gestione dell'ex ct, Frattesi alla Juventus potrebbe tornare ad essere centrale nel progetto sportivo. Ma l'Inter, consapevole del suo valore nonostante tutto, spara alto e parte da una valutazione di almeno 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Subito tramontata l'ipotesi di scambio con Khephren Thuram, adesso Juventus e Inter potrebbero provare a prendere due strade: una prevede il prestito oneroso adesso, con obbligo di riscatto da parte dei bianconeri condizionato al raggiungimento di un posto in Champions League. L'altra l'utilizzo di un jolly come Tarik Muharemovic: il difensore centrale scuola Next Gen si sta mettendo in gran luce col Sassuolo, che oggi valuta il suo cartellino 25 milioni di euro circa. E l'Inter è molto attratta dal suo profilo. Il 50% della somma incassata dalla cessione spetta però alla Juventus, con le due società che potrebbero quindi accordarsi facendo una sorta di unico pacchetto con i due giocatori.