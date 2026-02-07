Frattesi, dopo essere stato un passo dall'addio all'Inter ora può addirittura rinnovare

Mai come in questa finestra di mercato Davide Frattesi era stato vicino a lasciare l'Inter. La società nerazzurra aveva persino preso in considerazione una cessione temporanea con opzione di riscatto, venendo incontro al desiderio del centrocampista di provare una nuova esperienza, espresso per il secondo gennaio consecutivo. Il Nottingham Forest si era fatto avanti con decisione, sostenuto anche dal lavoro del suo agente. L’operazione però non si è concretizzata per una ragione ben precisa: l’Inter non è riuscita a individuare un sostituto adeguato, in linea con le caratteristiche richieste da Cristian Chivu. Il nome di Curtis Jones, molto apprezzato dall’allenatore, è rimasto solo un’ipotesi suggestiva.

Ora l’obiettivo è reinserire pienamente Frattesi nel progetto tecnico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, suo apporto può rivelarsi prezioso sin da subito e Chivu lo ha dimostrato schierandolo contro Cremonese e Torino, anche a causa delle assenze di Barella e Calhanoglu. Una scelta che vale anche come segnale di fiducia. L’Inter deve tornare a rappresentare per lui un’occasione di crescita, almeno fino al termine di una stagione che può ancora regalare grandi soddisfazioni, come la corsa allo scudetto. Le trattative per il rinnovo sono rimaste in sospeso e il tema del futuro verrà probabilmente riaperto in estate.

Nel frattempo, Frattesi è chiamato a pensare solo al campo. Superati i problemi fisici, dovrà ritrovare continuità e incisività. La trasferta di Sassuolo, ambiente a lui familiare, può aiutarlo a ritrovare sensazioni positive. Finora i numeri dicono zero gol e tre assist in ventuno presenze, ma il suo peso va oltre le statistiche. Da qui in avanti ogni partita può fare la differenza: è il momento giusto per riconquistare l’Inter e rilanciarsi, anche in ottica Nazionale.