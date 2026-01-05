TMW Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus

Il Bologna sta vivendo un momento non troppo brillante di forma complessiva, in Serie A la vittoria manca ormai da fine novembre e ieri sera è arrivata un'altra sconfitta, la terza nelle ultime cinque partite di campionato per i rossoblù, sconfitti 3-1 senza troppe sofferenze dall'Inter a San Siro. Una delle poche notizie veramente positive per Italiano riguarda il ritorno in campo di Remo Freuler (33 anni), considerando come l'esperto centrocampista svizzero mancasse dal campo da due mesi per via dell'infortunio alla clavicola rimediato a inizio novembre nella vittoria sul campo del Parma.

C'è una certa attenzione in casa Bologna attorno a Freuler, in particolare a proposito del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Già da settimane la società emiliana ha portato avanti la propria proposta per rinnovare l'accordo, mettendo sul piatto un anno in più (quindi estendendo la scadenza al 30 giugno 2027) con anche l'inserimento di un'opzione per arrivare fino al 2028. Una risposta definitiva ancora non è arrivata, anche se in seno alla società felsinea c'è la convinzione di essersi mossi nei tempi e con i modi giusti per arrivare a un accordo e assicurarsi le prestazioni di Freuler.

Il Bologna tra l'altro intende dare un'accelerata anche in virtù dei minacciosi interessamenti che si stanno sommando sul conto di Freuler: se già vi avevamo dato conto della voglia di Gasperini di riformare a Roma il fortunato asse tecnico già composto all'Atalanta, da non sottovalutare anche i primi approcci della Juventus. Alla ricerca di un regista, i bianconeri hanno nel loro mirino vari nomi. E oltre a quelli più di respiro internazionale come Schlager e Guido Rodriguez, sta considerando seriamente anche l'idea Freuler, che sarebbe nel caso un rinforzo a basso costo, d'esperienza e che conosce già le dinamiche della Serie A.