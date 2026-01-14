Esclusiva TMW Frey: “Chivu si merita di aprire un grande ciclo. Carnesecchi da top club”

Sebastien Frey a Pitti ha parlato a Tuttomercatoweb.com di tanti temi e anche della lotta scudetto: "Penso che l'Inter sia la favorita ha l'organico più completo. Chivu è un grande intenditore di calcio, lo conosco molto bene. Poteva all'inizio sembrare una scelta azzardata ma sta facendo vedere di essere molto preparato, ha gestito bene un gruppo importante. Mi auguro possa aprire un ciclo vincente perché se lo merita"

Miglior portiere della Serie A?

"Carnesecchi è un portiere su cui un grande club deve farci un pensiero. E' un portiere moderno, completo. Mi fa piacere vedere dei buoni italiani, la scuola italiana sta tornando a dare i suoi frutti. E poi cito sempre Sommer, spesso criticato ingiustamente: è un leader silenzioso, trasmette tante cose positive i nerazzurri". Frey ha poi parlato della Fiorentina sottolineando che forse "il peggio è alle spalle, va raggiunta quanto prima la salvezza per poi pianificare la prossima stagione. Vedo in campo buoni atteggiamenti e un collettivo che si sta ritrovando. De Gea? All'inizio forse si è fatto travolgere dall'onda negativa ma è un grande portiere e lo sta dimostrando anche adesso. La fascia di capitano credo gli abbia fatto bene anche a livello psicologico"

