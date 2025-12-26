Frey incorona Modric: "È lui il miglior acquisto della Serie A in tutto l'anno solare 2025"

Nell’ultima puntata dell’anno di "Cose Scomode", il podcast di Aura Sport, lo sguardo si è allargato oltre l’attualità immediata per provare a tirare una linea sull’intero 2025 calcistico. Un esercizio di bilancio tra squadre rivelazione, giocatori simbolo e operazioni di mercato che hanno davvero inciso. Quando il discorso si è spostato sugli acquisti più utili, funzionali e determinanti dell’anno solare, una voce autorevole come quella di Sebastien Frey non ha avuto dubbi: per impatto tecnico e valore simbolico, il nome da cerchiare in rosso è quello di Luka Modric.

Di seguito, il commento integrale di Frey, che spiega nel dettaglio perché il nuovo campione del Milan rappresenta, secondo lui, il miglior acquisto dell’anno: "Modric secondo me è stato il miglior acquisto della Serie A quest’anno. Chi ama il calcio, il fatto che sia arrivato Modric… stiamo parlando di un campione e i campioni magari vanno a giocare altrove. Ma un campione che nonostante la storia nel Real Madrid viene a giocare in Italia, nel Milan, in un top club, e vederlo ancora così è bellissimo".

I numeri stagionali di Modric

Il croato ex Real Madrid in questa stagione ha finora collezionato 18 presenze, un gol e due assist, con un totale di 1.373 minuti giocati.