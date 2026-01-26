TMW Frey: "Commisso si è fatto voler bene con i fatti dai fiorentini. Ha avuto affetto per me"

Sebastien Frey, storico ex portiere della Fiorentina, era presente in occasione della Messa in suffragio di Rocco Commisso e ha voluto ricordarlo così ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW: "La mia presenza oggi era doverosa. Era il mio modo per ringraziarlo per quello che ha fatto per la Fiorentina e per l'affetto che mi ha sempre mostrato. Inoltre anche per ciò che ha creato qua come il Viola Park. Sono triste, ma contento di essere venuto a salutarlo per l'ultima volta".

Molto belle anche le parole di Catherine e Joseph Commisso.

"Lui si è fatto voler bene con i fatti, è stato un grande imprenditore e ha investito tanto a Firenze, non nascondendo mai l'affetto per la sua Fiorentina, così possiamo definirla. Il popolo viola e la città sono grati a Commisso. Non l'ho vissuto calcisticamente, ma ha sempre avuto tanto affetto e rispetto per me e per la storia della Fiorentina. Sono venuto in silenzio per dirgli grazie per ciò che ha fatto per questo club".