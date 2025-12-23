Il miglior difensore del 2025? Frey vota Inter: "Dimarco grande, ma Dumfries mi ha emozionato"

Qual è stato il miglior difensore nel panorama del calcio italiano per l'anno che sta giungendo al termine? L'ex portiere Sebastien Frey ha guardato in casa dell'Inter per eleggere la sua preferenza, anche considerando il percorso europeo dei nerazzurri, arrivati fino all'ultimo atto dell'ultima Champions League.

Frey, intervenuto al podcast di Aura Sport "Cose Scomode", ha dapprima nominato Federico Dimarco, spiegando che il giocatore italiano ha fatto "una grandissima stagione", anche se al contempo "a un certo punto si è dovuto confrontare con giocatori come Lamine Yamal", spiega il francese. Questo per sottolineare le difficoltà avute nella seconda parte di stagione.

Al contempo Frey ha eletto poi il vero giocatore che è rimasto continuo per tutta l'annata, tanto in Italia quanto in Europa, ovvero Denzel Dumfries. "L’ho visto più pimpante, mi ha emozionato", ha detto Frey sull'esterno olandese nerazzurro.