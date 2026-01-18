Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fullkrug entra, segna e decide Milan-Lecce. I rossoneri restano sulla scia dell'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 22:42Serie A
Gaetano Mocciaro

Una sofferenza lunghissima poi il gol della provvidenza del rinforzo invernale e il Milan resta sulla scia dell'Inter. Come i cugini nerazzurri, anche i rossoneri faticano contro il Lecce a San Siro e la sbloccano solo nell'ultimo quarto d'ora con un subentrato. Pio Esposito fece gioire Chivu al 78' dopo aver preso il posto di Bonny, Fullkrug ricambia la fiducia di Allegri al 76'. tre minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Pulisic.

Milan-Lecce finisce 1-0, i rossoneri si confermano seconda forza del campionato allungando sul Napoli. Vittoria meritata, in una partita che ha visto il Diavolo avere un approccio certamente differente rispetto alla gara di Como, ma che a differenza del "Sinigaglia" fatica a trovare gli spazi con un Lecce ben organizzato e che concede qualcosa se solo prova a farsi in avanti. Nel primo tempo Falcone compie una sola parata, importante, su Pulisic. Per il resto dominio abbastanza sterile dei rossoneri.

Nonostante le difficoltà e un attacco che con Pulisic e Leao fatica a sfondare, Allegri mantiene la stessa ossatura fino al 73' quando si gioca la carta Fullkrug, oltre che Loftus-Cheek. E il tedesco risponde subito con la sua specialità: gran colpo di testa sfruttando un bel traversone dalla destra di Saelemaekers palla in rete. Il tedesco non segnava da 9 mesi, quando con la maglia del West Ham andava in rete contro il Bournemouth: era il 5 aprile 2025. Il Milan aveva bisogno di un giocatore di queste caratteristiche dopo l'addio di Olivier Giroud. E lo spauracchio dello stop contro l'ennesima squadra di bassa classifica questa volta è scongiurato.

