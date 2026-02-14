Fullkrug si scusa per il rigore sbagliato: "Ho avuto giorni migliori, per fortuna non ha influito"
Dopo il successo del Milan sul campo del Pisa per 2-1, Niclas Fullkrug ha affidato a Instagram le sue riflessioni sulla serata, segnata dalla vittoria dei rossoneri ma anche dal rigore fallito proprio dal centravanti tedesco. Questo il suo commento:
"Sicuramente ho avuto giorni migliori e fortunatamente il rigore non è risultato decisivo. Grazie squadra! Partite come questa possono ancora fare la differenza alla fine ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora! Grazie a tutti per averci sostenuto in questo venerdì sera. Buon fine settimana, rossoneri!".
