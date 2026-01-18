Fullkrug sblocca Milan-Lecce tre minuti dopo il suo ingresso in campo: 1-0 al 75'
TUTTO mercato WEB
Milan in vantaggio con Niclas Fullkug. Provvidenziale il tedesco, in rete tre minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Christian Pulisic. Gol da vero panzer: cross dalla destra di Saelemaekers e il centravanti prende il tempo al difensore e di testa supera Falcone. La partita si sblocca al 76' e Fullkrug torna al gol dopo 9 mesi: l'ultima rete con la maglia del West Ham il 5 aprile 2025 in una sfida di Premier League contro il Bournemouth.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Le più lette
1 Ma chi ha comprato David e Openda? Basta al mercato con gli algoritmi. Spalletti, perché Conceicao non titolare? Da Pio a Lautaro: effetto Chivu. Questo Napoli deve ritrovare le sue stelle. Un pensiero su Commisso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"