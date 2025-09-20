Furia Tudor su Rapuano: "Episodi vergognosi. Rigore così lo dai se non hai mai giocato"

Dopo il pari maturato al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona, Igor Tudor ha commentato così il match ai microfoni di DAZN: "Oggi dovevamo avere più energia, abbiamo giocato tre partite in sette giorni. Avrei voluto però un altro arbitro, il rigore dato è vergognoso. Lo possono dare solo chi non ha mai giocato a calcio. Non esistono, così come manca il rosso a Orban: l'arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, con la presenza del VAR. Tornando a noi, l'abbiamo preparata al massimo e siamo arrivati stanchi".

Mancata energia?

"Abbiamo caricato tanto per queste tre partite, quindi poi viene a mancare l'energia. I ragazzi hanno dato tutto, volevano spingere. In alcuni episodi si poteva fare meglio, ma non sono arrabbiato: abbiamo pregi e difetti, non si può vincere ogni partita. Va analizzato bene tutto quanto".

Ingressi nella ripresa non decisivi: potevano dare di più?

"Dobbiamo adattarci. Zeghrova non sta ancora al massimo, chi è entrato ci ha provato. Abbiamo messo tutto il potenziale offensivo, non siamo riusciti ma ci abbiamo provato. Nel completo e nei nostri pregi e difetti".