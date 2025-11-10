Serie A, la Flop 20 dopo 11 giornate: a Colombo non basta il primo gol
Lorenzo Colombo resta il peggiore per media voto ma non è più il solo. Nella Flop 20 di Serie A dopo 11 giornate, l'attaccante del Genoa è stato affiancato da Cher Ndour. Fiorentina che è la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguita dal Pisa a 3 e il trio Genoa-Lazio-Milan a 2.
1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.33 (9)
2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.33 (6)
3. Jonathan David (Juventus) 5.36 (7)
4. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38 (8)
5. Marius Marin (Pisa) 5.44 (8)
6. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.50 (9)
7. Abdoulaye Ndiaye (Parma) 5.50 (7)
8. Christian Ordóñez (Parma) 5.50 (6)
9. Dodô (Fiorentina) 5.55 (11)
10. Matteo Tramoni (Pisa) 5.56 (9)
11. Vitinha (Genoa) 5.57 (7)
12. Nuno Tavares (Lazio) 5.57 (7)
13. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)
14. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)
15. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58 (6)
16. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.58 (6)
17. Pervis Estupiñán (Milan) 5.58 (6)
18. Boulaye Dia (Lazio) 5.59 (11)
19. Alvaro Morata (Como) 5.61 (9)
20. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)