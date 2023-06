Futuro lontano da Firenze per Arthur Cabral? La Salernitana mette gli occhi sull'attaccante

vedi letture

Arthur Cabral potrebbe lasciare la Fiorentina in questa sessione di mercato. Come evidenziato dai colleghi de La Nazione, le pretendenti per il centravanti della Fiorentina non mancano: in prima fila, si legge sul quotidiano, c'è la Salernitana, ma anche altri club sarebbero alla finestra in attesa di evoluzioni.