Sartori al Picco per Spezia-Monza: occhi puntati sul Artistico e Comotto per il futuro

Sabato pomeriggio sugli spalti del Picco di La Spezia, in occasione della sfida fra i padroni di casa e il Monza terminata col successo per 4-2 dei primi, c’era – oltre al ct dell’Under 21 Silvio Baldini - anche Giovanni Sartori, responsabile dell’area tecnica del Bologna, che avrebbe seguito da vicino due giocatori in forza ai liguri che potrebbero interessare ai felsinei la prossima estate.

Obiettivo Artistico - Il primo nome è quello del centravanti Gabriele Artistico, classe 2002 che da novembre in avanti è sbocciato e grazie alla doppietta contro i brianzoli ha tagliato il traguardo della doppia cifra in Serie B. Gol e prestazioni che stanno tenendo in vita lo Spezia e hanno acceso i riflettori di mercato sul calciatore che è di proprietà della Lazio. Lo Spezia può riscattare il suo cartellino per 3 milioni di euro, con i biancocelesti che hanno un contro riscatto fissato a 3,5 milioni. Il Bologna dunque dovrà prima capire con chi trattare per portare eventualmente l’attaccante sotto le due torri in estate.

Comotto l’altro nome - Come riportano i colleghi del Secolo XIX l’altro profilo che piace a Sartori e al Bologna è quel Christian Comotto, centrocampista classe 2008 che dopo un fisiologico periodo d’adattamento – con anche un infortunio al polpaccio a rallentare il percorso – sta conquistando sempre più spazio e grazie a prestazioni da giocatore molto più maturo di quanto dica la carta d’identità. Il giocatore è di proprietà del Milan, con lo Spezia che non ha nessun diritto di riscatto, e dunque bisognerà eventualmente parlare con il club rossonero per il figlio d’arte (suo padre è l’ex difensore Gianluca Comotto). I milanesi puntano molto sul 2008 in ottica futura, ma potrebbero aprire a un prestito in Serie A per fargli fare uno step intermedio prima di riportarlo a San Siro con il Bologna che sarebbe in prima linea per accoglierlo.