Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"
Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero al termine della partita pareggiata per 1-1 sul campo dell'Atalanta: "Abbiamo voglia di migliorare sempre. Oggi nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, poi nella ripresa siamo migliorati. Bisogna essere lucidi nell'analisi della partita, dobbiamo continuare a lavorare e prepararci al meglio alla prossima gara".
Vedete una crescita del Milan dentro lo spogliatoio?
"C'è grande ambizione di fare una grande annata, quindi vogliamo continuare a migliorarci, è una cosa positiva".
Come recepite questo pareggio?
"Fa parte del nostro percorso. La squadra è viva, lo dimostra in ogni partita. Stiamo dando sempre tutto in campo, dobbiamo continuare a lavorare ed essere ambiziosi".
