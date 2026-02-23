Il Torino annuncia D'Aversa, alla Fiorentina il derby salvezza: le top news delle 22

Il Torino ha annunciato il sostituto di Marco Baroni: si tratta di Roberto D'Aversa, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. A lui il compito di tenere i granata lontani dalla zona retrocessione. Dopo il ko contro il Genoa, la squadra ha un vantaggio di appena 3 punti sul trio Fiorentina-Cremonese-Lecce e un calendario tutt'altro che semplice.

L'Inter può festeggiare il rientro a disposizione dopo 106 giorni di Denzel Dumfries. L'esterno olandese è stato convocato da Chivu per la gara del "Meazza", segno che i problemi alla caviglia sono ormai alle spalle. Chiaramente non sarà a disposizione per giocare dal primo minuto ma una buona possibilità di tornare a saggiare il terreno di gioco dopo almeno quattro mesi.

Parallelamente al report medico inerente alle condizioni post operatorie di Ruben Loftus-Cheek (tempi di recupero stimati in 8 settimane, leggi qui), dall'infermeria del Milan arrivano anche informazioni in merito al difensore Matteo Gabbia. Annunciato in formazione tra i titolari per la gara di ieri a San Siro contro il Parma, durante il riscaldamento pre-gara il calciatore ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. La risonanza magnetica eseguita oggi - si apprende - ha escluso lesioni muscolo-tendinee.

Intervento riuscito per Suat Serdar. Il calciatore del Verona è ai box per una lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro e nella giornata di oggi è stato operato a Villa Stuart dal prof. Mariani. Questo il comunicato della società scaligera: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar è stato sottoposto nella giornata di oggi, lunedì 23 febbraio, a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato a Villa Stuart a Roma dal Professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscito. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".

Seconda vittoria consecutiva in campionato, terza nell’ultima settimana, per la Fiorentina alla quale basta la rete dopo pochi minuti di Kean per piegare il Pisa e far suo un match fondamentale in chiave salvezza. Tre punti che permettono ai viola di agganciare il Lecce al 17esimo posto e condannano il Pisa ad un passo dalla B, ultimo a 9 dalla zona salvezza. Il cambio di panchina al Pisa non ha portato gli effetti desiderati. Con Oscar Hiljemark in panchina, i nerazzurri hanno ottenuto un solo punto in tre partite, con un gol solo all'attivo, quello di Loyola al Milan, in una partita comunque persa per 1-2. Il ko contro la Fiorentina è il secondo della gestione dello svedese, che ha strappato giusto un pari a Verona al suo esordio. Pisa che è sempre a -9 dalla zona retrocessione, con 12 partite da giocare e una situazione oggettivamente disperata.