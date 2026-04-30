Inter, domenica tifosi nerazzurri anche nel settore ospiti. Ma la festa organizzata sarà il 17

L'Inter e San Siro si preparano a festeggiare il terzo scudetto degli ultimi 5 anni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le previsioni meteo su Milano per domenica sera sono quelle di una serata tiepida, forse piovosa, ma lo stadio si preannuncia caldo lo stesso per la possibilità di conquistare il tricolore sul proprio campo, cosa manca ai nerazzurri da 37 anni.

Da Parma sono previsti 150 spettatori e così il terzo anello blu, settore ospiti nelle gare casalinghe dell'Inter, verrà aperto per dare la possibilità a più tifosi di godersi quella che potrebbe essere la festa per il 21° titolo. Nel caso in cui tutto dovesse andare come in realtà è previsto, la gente si riverserà in Piazza Duomo, ma solo il 17 maggio, dopo il match contro l'Hellas Verona, ci sarà la cerimonia organizzata, nella quale Chivu spera di esibire pure la Coppa Italia. In ogni caso tornerà il pullman scoperto per le strade di Milano come nel 2023. Lunedì la prima riunione organizzativa.