Inzaghi: "Con la Champions sarei rimasto all'Inter. Ho deciso 2 giorni dopo Monaco"

È passato quasi un anno, ma ancora i tifosi dell'Inter non sanno come Simone Inzaghi abbia gestito internamente il suo addio. L'ex tecnico nerazzurro ha provato a far chiarezza a La Gazzetta dello Sport, ribadendo di non aver comunicato prima della finale di Champions League che sarebbe approdato all'Al Hilal: "Non avrei potuto farlo perché ho deciso due giorni dopo, a casa di Marotta, con Ausilio e Baccin".

Inzaghi ha rivelato che con la Champions League sarebbe rimasto all'Inter, ma ha anche tolto ogni dubbio sul fatto che si sia lasciato bene con la dirigenza, che avrebbe voluto proseguire con lui. A ogni modo il percorso della stagione scorsa lo ha soddisfatto: "Non cambierei niente, avevamo il sogno del Triplete, quindi rifarei tutto. Le vittorie contro Bayern e Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei".

Inzaghi però tiene a precisare di aver parlato di offerte per non nascondere ai tifosi cosa poteva succedere e che, in altre situazioni, non le aveva mai accettate: "Volevo provare una nuova esperienza, conoscere una nuova realtà, mettermi in discussione in un contesto diverso". E l'Italia, almeno per ora, non gli manca per niente, non soffre di nostalgia. Chi se lo aspettava di nuovo in Serie A dovrà attendere.