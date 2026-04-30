TMW Genoa, buone notizie per De Rossi: Bijlow recuperato, graduale rientro per Norton-Cuffy

Due buone notizie per mister Daniele De Rossi. Il Genoa prosegue la preparazione in vista della trasferta di Bergamo in programma sabato sera alla New Balance Arena. Una partita insidiosa contro un team che ha mostrato progressi evidenti con l'approdo di Raffaele Palladino ma la sconfitta di Cagliari e l'eliminazione dalla Coppa Italia ha minato il suo percorso verso il ritorno in Europa. Dall'altro lato i rossoblù puntano a concludere al meglio la stagione provando a scrollarsi di dosso il ko interno contro il Como di domenica scorsa.

Bijlow rientra in gruppo

E da Pegli arrivano segnali incoraggianti da due giocatori. In primis Justin Bijlow. Il portiere olandese era stato sostituito precauzionalmente nell'intervallo della gara contro i lariani di Fabregas per un problema muscolare. Gli esami svolti martedì hanno escluso ogni tipo dl lesione e ieri si è allenato regolarmente con i compagni tornando a disposizione per la trasferta in terra lombarda.

Progressi da Norton-Cuffy

Proseguono invece i progressi di Brooke Norton-Cuffy. Il difensore inglese, che è out dall'ultimo impegno per le Nazionali di marzo scorso, sta confermando i miglioramenti dall'infortunio e ha iniziato un graduale reintegro con il gruppo. Da valutare giorno per giorno, infine, le situazioni di Tommaso Baldanzi e Caleb Ekuban.