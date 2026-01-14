TMW Galante: "Chivu mi ha convinto per la comunicazione. Spalletti non mi sorprende"

Nel corso dell’intervista concessa a TMW, l’ex difensore Fabio Galante ha parlato dell’impatto di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: “Chivu mi è piaciuto per la comunicazione per come ha gestito il gruppo".

Il tecnico nerazzurro, ha proseguito Galante, "ha portato qualche piccola modifica, la linea della difesa più alta, il pressing e recupero palla più in avanti. Complimenti, perché sta dimostrando di essere un grande allenatore".

Spazio anche all’ottimo momento della Juventus di Luciano Spalletti: “Non mi sorprende perché Luciano è un grande allenatore. Ha riportato serenità e concetti di gioco. E anche i bianconeri sono lì, in piena lotta".