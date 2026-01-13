Esclusiva TMW Galante: “Inter forte, adesso migliorerà anche nei big match. Dimarco super”

Presente a Pitti allo stand Stilnology, Fabio Galante ha parlato a Tuttomercatoweb.com, soffermandosi inizialmente sull'Inter: "Chivu mi è piaciuto per la comunicazione per come ha gestito il gruppo. Ha portato qualche piccola modifica, la inea della difesa più alta, il pressing e recupero palla più in avanti. Complimenti, perchè sta dimostrando di essere un grande allenatore".

E i big match?

"Purtroppo non è il punto forte dei nerazzurri pur giocando bene, sia con il Napoli che con la Juve e anche in Champions. Forse serve essere più concreti però quando ci sono giocatori bravi e sono tanti, certamente anche sotto questo aspetto ci saranno progressi".

Dimarco sempre più forte...

"Il miglior esterno sinistro della Serie A, è ulteriormente migliorato e riesce a fare anche qualche gol che non guasta mai, gioca quasi tutte le partite. Ripeto, è il migliore".

La Juve è tornata in alto con Spalletti...

"Non mi sorprende perché Luciano è un grande allenatore. Ha riportato serenità e concetti di gioco. E anche i bianconeri sono lì, in piena lotta".

