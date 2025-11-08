Galante crede nel Torino: "Giocarci contro non è facile. Stasera fermerà la Juventus"

Lo storico difensore del Torino, tra le altre, Fabio Galante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del derby della Mole contro la Juventus, in programma questo pomeriggio all'Allianz Stadium a partire dalle ore 18:00 e valido per la undicesima giornata di Serie A.

Queste le parole di Galante, iniziando da cosa serve ai garanata per ritrovare una vittoria in una stracittadina che manca dal 2015: "Per invertire la rotta deve continuare a giocare come sta facendo, Baroni e i suoi vengono da tre pareggi e due sconfitte. La squadra è in crescita e oggi giocare contro il Torino è difficile per tutti. Secondo me finirà in pareggio".

Stasera c'è Parma-Milan, i ducali stanno facendo tanta fatica a segnare: si aspetta un altro clean sheet di Maignan?

"Credo di sì. Il Milan in queste dieci partite, escludendo la prima contro la Cremonese ha sempre dimostrato che è difficile fargli gol. Secondo me i rossoneri stasera usciranno con la porta imbattuta dal Tardini".