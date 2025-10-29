Galante: "Inter ferita e arrabbiata. La difesa della Fiorentina? La scelta è sicura"

Fabio Galante, ex difensore dell'Inter e del Livorno, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, parlando così della squadra che affronterà la Fiorentina: "I nerazzurri saranno feriti e arrabbiati, hanno bisogno dei tre punti così come la squadra di Pioli. Sarà una partita difficile per entrambe le formazioni. Tutte e due le squadre hanno ottimi giocatori, mi aspetto una gara aperta, i viola hanno una classifica bugiarda che per i valori di rosa non meritano".

Chi vede meglio tra Dzeko e Gudmundsson al fianco di Kean?

"Secondo me Gudmundsson potrebbe essere favorito, perché può anche aiutare in marcatura su Calhanoglu che è l'uomo cardine dei nerazzurri e fa girare tutta la squadra".

Cosa ne pensa della difesa della Fiorentina?

"Presi singolarmente i difensori viola sono dei buoni marcatori, con qualità nei piedi e con la giusta esperienza, sulla scelta dei centrali la Fiorentina è sicura. Poi ovvio che per difendere ci vuole la collaborazione di tutti, centrocampo, esterni e attaccanti".

Che momento vive Kean?

"Chiaro che Kean è una delle armi dei viola. Restando sul match basta guardare a ieri sera, se il Lecce segna con Camarda su rigore l'inerzia della gara cambia. Si parte sempre da zero a zero e nulla è scontato. Pioli potrebbe impostare la partita difendendosi bassa e puntando sulle ripartenze proprio di Moise".