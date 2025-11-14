Galante rivela: "Spalletti mi ha detto che Vlahovic è una forza della natura"

La Juventus ha scelto di ripartire da Luciano Spalletti dopo la separazione da Igor Tudor. Suo ex compagno di squadra all'Empoli e suo grande amico fuori dal campo, Fabio Galante ha parlato di lui nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport.

Galante ha raccontato di averlo sentito più volte anche di recente, spiegando che la fiducia al tecnico di Certaldo non manca: "È carico. A lui piacciono le sfide, metter mano in maniera capillare nelle sue realtà sportive", ha spiegato. Un primo segnale è stato il nuovo ruolo di Teun Koopmeiners, che Galante definisce "una spallettata delle sue": "Chi l’avrebbe mai detto che potesse giocare così bene in quel ruolo…", fa notare. Per poi aggiungere che quando l'olandese dovesse tornare a giocare a centrocampo potrà contare su una fiducia ritrovata: "Luciano è un genio", aggiunge.

Fra i suoi retroscena, Galante racconta poi di alcune conversazioni avute ai tempi della recente esperienza di Spalletti in Nazionale: "Quando allenava ancora gli azzurri e mi capitava di cenare con lui, si metteva lì a parlarmi di tutti i suoi moduli, dei suoi schemi… Non ce n’era uno che prescindesse da Cambiaso", assicura. Insomma, l'esterno italiano può tornare ad avere un ruolo centrale a Torino: "Gli piace da morire. Senza dimenticare Vlahovic. Me ne ha parlato qualche giorno fa: dice che è una forza della natura. Sarà un punto fermo della sua Juve".