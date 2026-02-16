Galatasaray-Juventus, Spalletti perde Jonathan David per infortunio. I convocati
Domani la Juventus scende in campo a Istanbul, sul rettangolo di gioco del Galatasaray per la partita d'andata del playoff di Champions League (il fischio d'inizio del match è fissato alle ore 18:45).
Il tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori bianconeri convocati per l'occasione. Sono 21 i giocatori della Juventus inseriti nella lista di chi deve partire alla volta di Istanbul per essere parte dell'incontro, assenti i due centravanti fermi da tempo ai box Dusan Vlahovic e Arek Milik.
Da segnalare invece due forfait dell'ultimo minuto: fuori Emil Holm e l'attaccante Jonathan David, quest'ultimo escluso dall'impegno in terra turca per via di un fastidio alla zona dell'inguine che ha riscontrato in queste ultime ore.
GALATASARAY vs JUVENTUS, I CONVOCATI DI SPALLETTI
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda.
