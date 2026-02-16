Il Catanzaro non rivedrà Cissè in campo: il Milan ha optato per l'intervento chirurgico al giocatore

Brutta tegola per il Catanzaro, e soprattutto per Alphadjo Cissè, talentuoso trequartista valorizzato dalle aquile e da mister Alberto Aquilani, che dovrà però fare a meno del giocatore da ora in avanti. L'infortunio patito contro la Reggiana, infatti, si è rivelato più grave del previsto, tanto da dover necessitare un'operazione chirurgica, disposta però dallo staff del Milan, che in inverno aveva prelevato dall'Hellas Verona il classe 2006 pur lasciandolo in prestito in Calabria per completare il percorso di crescita.

Dai primi accertamenti medici era emersa una lesione di secondo grado all’adduttore, che lasciava presagire qualche settimana di stop ma anche il ritorno in campo nel rush finale di stagione, poi, gli ulteriori controlli effettuati a Milanello hanno optato per l'intervento chirurgico, col fine di risolvere completamente il problema scongiurando la possibilità di ricadute future: il giocatore verrà operato all’estero e ne avrà per circa tre mesi. Il che equivale a non rivederlo più in campo. Niente ha potuto fare il Catanzaro, la decisione finale è chiaramente spettata al club di appartenenza, che dopo l'esborso invernale ha interesse a investire sul giocatore nella stagione futura.

Ad Aquilani, quindi, il compito di ridisegnare il suo Catanzaro, senza un elemento cardine, che saluta i giallorossi con 22 presenze all'attivo condite da sei gol e un assist. La fortuna, insomma, non è parte di questa vicenda.