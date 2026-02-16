Inter-Juventus, minacce di morte a lui e famiglia: La Penna sporge denuncia alla Postale

Il giorno dopo Inter-Juventus (3-2) è stata una tempesta di insulti e minacce social ricevute da Federico La Penna. Chi? Esattamente l'arbitro che ha diretto il Derby d'Italia e che ha indignato il popolo bianconero, oltre che diversi appassionati di calcio e opinionisti, per la svista avuta sul doppio giallo e conseguente espulsione di Kalulu. Questo in seguito ad un contatto lievissimo e ad una caduta accentuata di Bastoni, che ha lasciato tuttavia la banda di Spalletti in 10 contro 11 dal 42'.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, tuttavia, si è superato il limite e il direttore di gara di Roma ha optato per sporgere denuncia alla Polizia postale. Troppi i messaggi d'odio e soprattutto le minacce diretti non solo a La Penna, ma anche ai componenti della sua famiglia, moglie e due bambine piccole. Ha prevalso il senso di preoccupazione dell'arbitro che si è voluto tutelare, ma per motivi di sicurezza è stato consigliato a tutti di rimanere in casa.

Minacce vergognose, ("Ti sparo", "ti ammazzo", ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti"), che verranno documentate. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e B, è andato subito in apprensione per La Penna e gli accaduti che lo hanno riguardato. Il migliore a disposizione, in seguito ad una stagione finora di alti livelli. Ma è inevitabile, il direttore di gara di Inter-Juventus ora potrà essere fermato, così da tentare di ritrovare un minimo di serenità, altrimenti essere spedito subito in campo fin dal prossimo turno di campionato. La decisione starà a Rocchi, spiega la Rosea.