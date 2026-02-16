L'Avellino in fermento per la questione panchina. Ecco i candidati per il post Biancolino

L'ufficialità dell'esonero di Raffaele Biancolino è arrivata questa mattina (QUI il comunicato), e l'Avellino dovrà quindi ufficializzare anche il nuovo allenatore, per il quale sembrano essere in corso diversi colloqui, con profili di spessore a cominciare da quello di Guido Pagliuca, di cui avevamo parlato ieri: il tecnico, che ha iniziato la stagione sulla panchina dell'Empoli, dovrà però vedersela anche con altri candidati.

Tra questi, due ex Reggiana, William Viali e Alessandro Nesta (che lo scorso anno era per al Monza, retrocesso dalla A alla B), ma anche l'ex Bari Fabio Caserta, esonerato dalla compagine pugliese lo scorso 26 novembre. Caserta che sembrerebbe al momento tra le preferenze, anche se tra i nomi in pole per la panchina degli irpini spunta adesso quello di Luca D'Angelo, allo Spezia fino all'11ª giornata della stagione in corso. I liguri, libereranno però il tecnico dal contratto che ancora li lega? La situazione a Spezia non è positiva, i tifosi hanno chiesto le dimissioni di Roberto Donadoni, e la proprietà sembra davvero intenzionata a riflettere sulla posizione del trainer. Chissà magari che non si pensi a richiamare D'Angelo, se davvero si sconfessasse il progetto Donadoni.

A ogni modo, le prossime ore saranno decisive in qualche senso, perché l'Avellino deve necessariamente annunciare il nuovo allenatore. Domenica, infatti, ci sarà la sfida alla Reggiana; decisamente...decisiva.