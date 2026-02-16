Follia Torino, ultrà inneggia alla strage di Nassiriya: denunciato e a rischio Daspo

Ieri è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime 8 partite giocate in casa da parte del Torino, con i tifosi già pronti anzitempo a far esplodere la contestazione rabbiosa nei confronti della squadra di Marco Baroni e del presidente Urbano Cairo. In una stagione tutt'altro che rosea, a soli sei punti di distacco dalla zona retrocessione e lontani anni luce dalla qualificazione da sogno in Europa, i sostenitori granata hanno lasciato la curva deserta per raggiungere la tribuna e la zona solitamente presidiata dal numero uno del club.

Tuttavia, un ultrà del Toro è stato denunciato dalla Digos per oltraggio a pubblico ufficiale. Stando alla ricostruzione offerta da Sport Mediaset, il soggetto in questione, al termine della sconfitta contro il Bologna (1-2) giocata ieri all'Olimpico granata, avrebbe prima lanciato dell'acqua contro i reparti dei carabinieri presenti sul posto e poi avrebbe inneggiato alla strage di Nassiriya.

Per chi non lo sapesse, il fatto risale agli attacchi tra 2003 e 2006 durante la guerra in Iraq nella città di Nassiriya ai danni delle forze armate italiane che parteciparono alla missione militare "Operazione Antica Babilonia". Episodi che provocarono la morte di circa 50 persone, di cui 25 italiani. Al momento il tifoso del Torino in questione è sotto esame degli investigatori, tra elementi di prova, testimonianze, indizi o piste investigative varie. Ma stando all'emittente televisiva potrebbe essere sanzionato duramente con un provvedimento di Daspo, ossia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.