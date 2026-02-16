Cannavaro: "Perché mai Bastoni non dovrebbe andare in Nazionale? Queste cose sono sempre successe"

Inter-Juventus farà discutere per molto tempo, non tanto per le gesta tecniche dei calciatori in campo, bensì per le polemiche che già da diverse ore stanno imperversando dopo la fine del match. In primo piano, ovviamente, c'è la simulazione di Bastoni che ha poi provocato l'espulsione di Kalulu, tema ampiamente dibattuto da addetti ai lavori, ex calciatori e non solo.

Tra questi, anche l'ex difensore e capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro, a margine di un evento Betsson Sport a Milano: "Bastoni via dalla Nazionale? Perché mai non dovrebbe andare? Sono cose che succedono e ci sono sempre state in campo, ci sono gli attrezzi per verificarle", le parole di Cannavaro riportate da SportMediaset.

"Fin quando c'è il Var - ha continuato Cannavaro - bisogna utilizzarlo, al di là di chi ha sbagliato, se c'è uno strumento che per anni è stato evocato bisogna utilizzarlo sempre. Non bisogna cambiare il protocollo l'anno prossimo ma va fatto adesso, perché è un peccato che si rovinino delle partite per degli errori che possono condizionare l'andamento del campionato".