TMW Rosso a Orban, l'ex arbitro Tagliavento: "Mi auguro fosse dovuto a parole offensive"

Il tema arbitrale continua a far discutere nel calcio italiano. Inter-Juventus è soltanto l'ultima partita nella quale le scelte dei direttori di gara finiscono nel mirino di stampa e tifosi, ma anche in questo weekend gli episodi da moviola non mancano.

Come quello del cartellino rosso mostrato all'attaccante del Verona, Gift Orban, dopo appena undici minuti di gara, nella sfida salvezza contro il Pisa: protesta del nigeriano, Pairetto non ci ha pensato due volte nel mandarlo fuori dal campo. Una scelta che ha inevitabilmente condizionato la gara, facendo infuriare il club scaligero.

L'ex arbitro Paolo Tagliavento nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di questo dicendo la sua in merito.

In Parma-Verona viene espulso Orban all'11'. Al di là di cosa abbia detto il giocatore, non serviva il buonsenso per capire il momento?

"Bisogna capire la frase cosa ha detto. Se è stato espulso mi auguro che abbia detto qualcosa di pesante, che abbia usato parole estremamente offensive e che non fosse dovuto solo alla gestualità. Se invece avesse detto qualcosa di offensivo e accetti una cosa del genere al 10° minuto, dai adito a tutti quanti di poterti trattare in quella maniera".

Non pensa invece che sarebbe stato meglio usare il buonsenso, vista l'importanza della gara e che era solamente il 10'?

"Se è solo un rosso causato solo dalla platealità nella gestualità, allora è inaccettabile. Ma come dicevo, secondo me ha sicuramente detto qualcosa di offensivo".