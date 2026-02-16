Totti: "Ora parlo solo da tifoso della Roma. Spingiamo tutti Gasperini per la Champions"

L'ex attaccante Francesco Totti è molto chiacchierato in questi giorni, in quanto si vocifera con insistenza di un suo possibile ritorno nella dirigenza della Roma, dopo esserne stato una autentica bandiera in campo e avendo già vissuto una prima parentesi dirigenziale con il club giallorosso.

Per fare un po' di chiarezza sull'argomento, interviene lo stesso Totti. Intercettato dai microfoni di Sky Sport a margine di un evento a Milano legato a un suo sponsor: "In questo momento sono un tifoso, come sono sempre stato e parlo quindi dal di fuori di Trigoria. La Roma è sempre stata casa mia, anche quando non ci sono, e sono contento di quello che stanno facendo, del percorso. Ci sono state un po' di voci nell'ultimo periodo, è vero che stiamo parlando e discutendo su alcuni dettagli. Stiamo decidendo qual è la cosa migliore per tutti e spero che si possa risolvere prima o poi questa situazione. Presto o tardi, non lo so, ma sicuramente ne stiamo parlando".

Quindi Totti prosegue e conclude nel suo breve intervento, soffermandosi sul cammino della Roma nella gestione di Gian Piero Gasperini: "Sta facendo un grandissimo lavoro, è partito con il piede giusto e siamo a spingerlo perché possa riportare la Roma almeno in Champions League. Io sono stato vicino a Gasperini, ma al di fuori della Roma. Siamo stati a cena fuori e abbiamo parlato. Di tutto, non solo di calcio, ma anche extra".