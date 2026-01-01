Fenucci: "Serve ridurre l'uso del VAR. Fiducia in Rocchi? Sì, non è un problema di persone"
A conclusione dell'assemblea di Lega è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui quelli di TMW, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci. Queste le sue parole: "Arbitri? Non è stato toccato il tema. Ne parleremo più avanti, prima tra di noi e poi cercando di incontrare i vertici arbitrali".
Sembra quasi che il mondo arbitrale quasi non conosca certe dinamiche dei giocatori
"Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un'oggettività che è molto difficile da stabilire. Perché anche vedendo gli episodi col fermo immagine i criteri restano soggettivi. Il VAR interviene molto e adesso per me dovremmo pensare a come far tornare ad essere l'arbitro protagonista. Servirà un confronto con tutte le società".
Ha ancora fiducia in Rocchi?
"Io non credo sia un problema di persone, ma di interpretazioni. E quindi dobbiamo essere i primi a cercare di capire in come il calcio venga arbitrato e a dare anche un'educazione a tutti i media che ci circondano, perché le polemiche sono troppo frequenti. E' uno strumento che all'estero viene usato meno, per correggere chiari ed evidenti errori. Dobbiamo riportarlo a quella dimensione".
Lei dice di usarlo meno, ma il problema in Inter-Juventus è che non è potuto intervenire?
"Quell'episodio nella fattispecie non entrava nel protocollo. Non sono il presidente della Federazione e della Lega e questo ragionamento lo devono fare gli organi istituzionali. Ma ognuno di noi può dare il proprio contributo".
