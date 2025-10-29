Pagliuca contro il VAR: "Tanto vale tornare all'antico. Napoli-Inter? Rigore scandaloso"

Gianluca Pagliuca, noto ex portiere di Inter e Bologna, ha sollevato un tema quanto mai di attualità nel corso della sua intervista a Il Resto del Carlino: "Perché è stato introdotto il VAR? Per facilitare il lavoro degli arbitri, per rendere più eque le loro decisioni, per limitare al minimo gli errori: purtroppo è successo l’esatto contrario. Oggi ci sono più polemiche di prima, più decisioni assurde, più ingiustizie".

Il ragionamento di Pagliuca è dunque molto lineare: "Se il VAR deve essere usato in questo modo tanto vale toglierlo e tornare all’antico. Oppure usarlo per le cose che contano: vogliamo parlare dei simulatori che al primo mezzo sospiro si buttano e reclamano il rigore? Quello sarebbe un utilizzo saggio: prova televisiva e squalifica. Ma basta rigorini: non se ne può davvero più".

In ogni caso Pagliuca chiarisce: "Non credo che dietro ci sia un disegno. Ci sono solo tanti errori, che purtroppo per colpa del VAR aumentano. Ma non c’è nessun complotto. La prova è arrivata sabato a Napoli, dove hanno fischiato un rigore contro l’Inter scandaloso: come fai, se sei al VAR e puoi rivedere da mille angolature l’azione, a non capire che Di Lorenzo fa un movimento mirato a subire il contatto con Mkhitaryan?".