Panucci: "Juventus-Milan gara povera tecnicamente, ma i rossoneri meriavano di più"

Presente negli studi di Pressing, l’ex difensore del Milan e della Nazionale, Christian Panucci, ha analizzato il pareggio a reti inviolate tra i rossoneri e la Juventus: "Ai punti avrebbe meritato il Milan", ha esordito Panucci, sottolineando come, pur senza brillare, la squadra di Allegri abbia fatto qualcosa in più rispetto agli avversari.

"L'inizio della partita è stato piuttosto deludente da entrambe le parti: i ritmi erano bassi, le squadre troppo lente nel muovere il pallone", ha spiegato. "Col passare dei minuti, però, il Milan è riuscito a trovare maggiore profondità e ha mostrato qualche spunto interessante in fase offensiva. Tuttavia, è stata complessivamente una gara povera dal punto di vista tecnico".

Infine, un commento su Rafael Leao: "Ha le qualità per fare la prima punta. È chiaro però che, se deve ricoprire quel ruolo in tutte le partite, deve lavorare ancora molto. Serve continuità, sacrificio e capacità di leggere meglio i movimenti richiesti in quella posizione".