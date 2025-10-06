Pari tra Juve e Milan, con i rossoneri che sbagliano un rigore. La Stampa: “Che rischio”

La Juventus non sa più vincere e anche contro il Milan raccoglie il quinto pareggio consecutivo, scatenando la rabbia dello Stadium che a fine partita fischia all’indirizzo di Tudor e i suoi.

Nel giorno di ritorno di Allegri a Torino, accolto con grande affetto dai propri ex tifosi, la Juve continua a manifestare problemi in zona offensiva, dove David sembra tutt’altro che “iceman”. Per questo motivo le occasioni più grosse della partita, entrambe nel secondo tempo, sono entrambe di marca bianconera: prima Pulisic calcia alle stelle un rigore che era stato assegnato per il fatto di Kelly su Gimenez; poi Leao spreca da pochi passi un ottimo suggerimento dello stesso statunitense.

Queste le parole di Tudor al termine del match: “Una partita come l'aspettavamo, difficile contro una squadra forte. Un punto lo prendiamo, volevamo vincere ma tutto sommato un pareggio è reale. Con 2 gol in più avremmo avuto 2 vittorie in più e sarebbe stato perfetto. Mi devo concentrare sul lavoro, stare vicini ai ragazzi e migliorarli. Abbiamo pregi e difetti, staremo sempre sul pezzo".