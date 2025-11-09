Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Baldanzi: "Se mi avessero detto 'Roma capolista a novembre', non ci avrei creduto"

Baldanzi: "Se mi avessero detto 'Roma capolista a novembre', non ci avrei creduto"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 21:45
Simone Lorini

Tommaso Baldanzi parla ai microfoni di Sky dopo il successo di stasera della sua Roma: "Siamo felici perché era importante tornare a vincere all’Olimpico, era da tanto che non lo facevamo, quindi ci prendiamo questi tre punti e siamo contenti".

Se ti avessero detto, a metà novembre, che la Roma sarebbe stata prima in classifica, cosa avresti pensato a inizio campionato?
"Sinceramente, all’inizio non ci avrei creduto. Però per arrivare primi in classifica alla sosta bisogna aver lavorato bene. Diciamo che non conta niente, quindi dobbiamo continuare a lavorare forte e sperare di restare lassù".

Visto da fuori sembra un campionato pieno di squadre imperfette, con diversi problemi. Se continuate a non prendere gol e a crescere nel gioco offensivo, gli obiettivi possono cambiare rispetto a quelli di inizio stagione?
"Questo non lo so. Sicuramente i campionati sono lunghi e ci saranno tante partite davanti. Ci sono molte squadre forti, ma nessuno ci vieta di sognare. Siamo lassù e possiamo continuare a far bene, cercando di vincere più partite possibili. Sicuramente ci proveremo e ce la metteremo tutta".

Come ti senti fisicamente e quanto lavorate durante la settimana?
"A livello fisico sto bene, perché anche se non gioco spesso, lavoriamo tanto nei giorni dopo le partite, quindi non è un problema. Mi sento molto bene. È vero, c’è tanta concorrenza, ma in una grande squadra è normale. All’inizio dell’anno abbiamo deciso con il mister che sarei rimasto, e da quel momento mi sono detto che avrei dato il massimo per la squadra e per i tifosi, perché se lo meritano. Ho un grandissimo rapporto con tutti i ragazzi e darò sempre il massimo finché sarò chiamato in causa".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?