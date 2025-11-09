Commisso dopo il 2-2 col Genoa: "Sono fiducioso. Solo con questo spirito ne usciremo"

La Fiorentina di mister Vanoli questo pomeriggio ha pareggiato 2-2 al Ferraris contro il Genoa. Dopo undici giornate la formazione gigliata è ancora ultima in classifica e non è ancora riuscita a trovare il primo successo in campionato, ma il patron Rocco Commisso ha comunque apprezzato l'atteggiamento messo in campo dai viola. Al termine del match Commisso ha quindi chiamato Vanoli per dirgli la sua.

"Era fondamentale che il gruppo, prendendo atto della situazione di classifica, rispondesse con una prestazione di carattere", ha dichiarato il nuovo allenatore. "I segnali da parte di tutti, anche da chi è subentrato, sono incoraggianti", ha aggiunto sempre Vanoli. Parole apprezzate da Commisso in persona, che ha risposto così: "Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso".

Le altre parole di mister Vanoli

"Entrare con mezzo allenamento non è facile, faccio i complimenti ai ragazzi. In queste situazioni devi partire dalla base: spirito e compattezza. Per noi questo deve essere fondamentale. Bisogna ritrovare la positività che non ti permette di fare errori. La cosa che fa più paura adesso è ritrovare la consapevolezza di dove sei. È una pagina vuota da scrivere, oggi un passettino lo abbiamo fatto. Di problemi ne abbiamo tanti. Dobbiamo tornare a fare le cose semplici, quando si troveranno spirito e fluidità penseremo a cambiare qualcosa".