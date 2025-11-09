Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Gasperini annuncia: "Ferguson non va in Nazionale, speriamo di recuperarlo"

Roma, Gasperini annuncia: "Ferguson non va in Nazionale, speriamo di recuperarlo"
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 21:38Serie A
Simone Lorini

Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle assenze della sua squadra nella conferenza stampa che ha seguito Roma-Udinese: "Non avevamo un giocatore per sostituire Dovbyk e ci siamo adattati: palla a terra, poi per gli avversari sarebbe stato un problema difendere in base alla rapidità e alla tecnica. Un altro modo di attaccare, ma non meno efficace".

Ferguson va in nazionale?
"No, speriamo di recuperare qualcuno in questa sosta".

