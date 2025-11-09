Lautaro Martinez gela la Lazio dopo soli 3 minuti: Inter in pieno controllo a fine primo tempo

L’Inter chiude avanti di misura il primo tempo del big match contro la Lazio, valido per l'undicesimo turno di Serie A, in una partita che ha visto i nerazzurri dettare i ritmi di gioco fin dai primi minuti. La squadra di mister Chivu parte con veemenza e idee chiare, recupera subito palla a ridosso dell’area biancoceleste e passa in vantaggio già al 3': Bastoni serve Lautaro Martinez, che con un destro di collo esterno batte Provedel per la doccia fredda dell'1-0.

La Lazio di Sarri accusa il colpo e fatica a reagire, trovando qualche iniziativa sporadica con Zaccagni e Isaksen, ma senza creare veri pericoli, se non con un tiro alto del numero 10 al 18'. La squadra nerazzurra continua invece a spingere con Dumfries e Calhanoglu, sfiorando il raddoppio con una conclusione al volo di Sucic al 25' e con un tentativo di prima di Akanji al 28'. Nel frattempo Sucic (36’) e Akanji (32’) finiscono sul taccuino dell’arbitro, spezzando il ritmo della gara.

Nel finale di frazione, la Beneamata controlla con sicurezza, cercando spazi sulle fasce e mostrando più solidità difensiva rispetto alle ultime uscite. La Lazio prova qualche altra timida azione, però non si ricordano interventi di Sommer. Il primo tempo si chiude quindi sull’1-0 per la truppa di casa, che appare padrona del campo e pronta a ripartire nel secondo tempo con lo stesso piglio.

Segui qui il live di TMW di Inter-Lazio!